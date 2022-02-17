Mine Koşan evli mi çocuğu var mı? Mine Koşan'ın eşleri kimdir, kaç kere evlendi?

Sanat dünyasında 51 yılı deviren sanatçı Mine Koşan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. 8 yaşında sahnelere çıktım diyen Mine Koşan 63 yaşında ve 3 kez evlilik yaptı. Üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. Peki Mine Koşan'ın çocuğu var mı?

Abone ol

Alişan'ın bugünkü konuklarından biri olan Mine Koşan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. 8 yaşından beri sahnelere çıktığını söyleyen Mine Koşan, sanat dünyasında 51 yılı geride bıraktı. 63 yaşında olan Mine Koşan Kahire'de doğdu. 3 kez evlilik yapan Mine Koşan son yani üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. İkinci evliliği ise 2010 yılında olmuş çok kısa sürmüştü.

Mine Koşan kimdir: Türk ses sanatçısı Mine Koşan, 17 Aralık 1958 yılında Mısır Kahire’de dünyaya geldi. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlendi. 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirvedeydi. 1976 yılında da 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile çıkış yakaladı.

Mine Koşan son yani üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı

1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı Nadi Elshati adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapça’yı ilerletti.

1978 yılında eşi ile birlikte albüm yapmak için ve Arapça konser vermek için Mısır‘a gitti. Klasik Arap orkestrası eşliğinde Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda 3 ayrı konser verdi. 1979 yılında Kahire‘de kaldıkları sırada “Kahire’de” adlı bir albüm de yaptılar. Kahire’de 2 yıl kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler.

Üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan ikilinin evliliği kısa sürdü.