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Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

KIRIKKALE'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki 71 AAE 984 plakalı  minibüs ile Timur K. yönetimindeki 46 ABY 750 Plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. isimli 7 lise öğrencisi yaralandı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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