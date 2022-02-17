BIST 2.041
DOLAR 13,61
EURO 15,49
ALTIN 820,11
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor

Ekrem İmamoğlu: İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışında restorana gitmesinin MOBESE ile görüntülenmesi konusunu takibe devam ettiğini aktardı. İmamoğlu yaklaşan seçimler için Millet İttifakı'nın kazanacağını şu sözlerle söyledi: "İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor."

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi. İmamoğlu ayrıca, bir kez daha 'MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını' söyledi."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu. MOBESE tartışmalarına değinen İmamoğlu, “Peşini bırakmayacağım. Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali'ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da. Kim servis etti o görüntüleri?" dedi.

Erkin, avukatların şikayet dilekçesinin dışında İmamoğlu'nun da “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 (KVKK)” kapsamında başvurusu olduğunu ve valilik ile emniyette şu soruları yönelttiğini aktardı: “… Müvekkile ait hangi kişisel veriler işlenmiştir? Müvekkile ait görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıyla işlenen kişisel verilerin işlenme amacı nedir? Kişisel veriler yurt içi ya da yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarılmıştır? Bu aktarım bilginiz dahilinde mi yapılmıştır?”
Erkin, İmamoğlu'nun seçim ve cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasına ilişkin sorulara verdiği yanıtları şöyle aktardı:

Tabii ki herkesin merak ettiği “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” meselesi. Bu konuda yorumu da yok, verdiği renk de. Israrla İstanbul'da yaptıkları çalışmalar ve hizmetin altını çizdi! Ancak… 6 liderin buluştuğu masanın Türkiye için büyük bir şans ve değişim işareti olduğunu vurguladı fakat kendisinin ekonomi ve pahalılık konularına odaklandığını döne döne anlattı. Altını çizerek söyledi: “Kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmeli.”

Parlamenter sisteme dönüşü destekliyor ama şu konudan uzaklaşmamak gerektiğini söylüyor: Enflasyon, faturalar ve pahalılık. Bunun için de halka bir programın anlatılmasını savunuyor. 

Şu cümlesi çarpıcı: “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor. ”


2019'u hatırlayın… Ekrem İmamoğlu, cuma namazına gitmiş ve bu iktidar medyası tarafından “Siyaset” diye yazılmış, konu edilmişti. Hatta, başkan olduktan sonra namazda görülmediği de konuşulmuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir cuma namazında karşılaştıklarını şöyle anlattı: “Namaz kılıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geldiğini söylediler. Namazdan sonra bir odada sohbet edildi. Başkaları da vardı. Ben konuşmadım. Yaklaşık 40 ceviz kırdım ve yedim. Sonra da ayrıldık."

İlgili Haberler
Ertuğrul Özkök Ekrem İmamoğlu ile konuştu altılı masanın adayını sordu Ekrem İmamoğlu ihalelerin yüzde 5'ini HDP'ye, yüzde 25'ini CHP'ye kalanı İYİ Parti'ye veriyor Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul projesi emlak projesidir Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İllerin 2022 yılı nüfusları açıklandı! Bursa, Balıkesir, Antalya, Adana hepsi arttı
Foto Galeri İllerin 2022 yılı nüfusları açıklandı! Bursa, Balıkesir, Antalya, Adana hepsi arttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool çeyrek finale göz kırptı Bayern Münih son dakikada altın buldu
Liverpool çeyrek finale göz kırptı Bayern Münih son dakikada altın buldu
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
İstanbul Pendik'te 4 katlı binada yangın! Bir kişi feci şekilde öldü
İstanbul Pendik'te 4 katlı binada yangın! Bir kişi feci şekilde öldü
Optimar'dan bomba anket! 'Ekonomi kötü' yüzde yüzde 75'i aştı, zamlara tepki yüzde 80'e çıktı
Optimar'dan bomba anket! 'Ekonomi kötü' yüzde yüzde 75'i aştı, zamlara tepki yüzde 80'e çıktı
Ahmet Hakan, AK Parti’ye zarar veren AK Partilileri yazdı! Erdoğan'a yük oluyorlar
Ahmet Hakan, AK Parti’ye zarar veren AK Partilileri yazdı! Erdoğan'a yük oluyorlar
Savaşı Ukrayna başlattı! Ateşkesi ihlal edip havan toplarıyla saldırdı Rusya vuracak mı?
Savaşı Ukrayna başlattı! Ateşkesi ihlal edip havan toplarıyla saldırdı Rusya vuracak mı?
İntihar girişiminde bulunan genç hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu
İntihar girişiminde bulunan genç hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu
CHP'li Mustafa Adıgüzel TBMM'de arıcı kıyafetiyle konuştu
CHP'li Mustafa Adıgüzel TBMM'de arıcı kıyafetiyle konuştu
Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda gözükmüyor?
Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda gözükmüyor?
Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı
Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı