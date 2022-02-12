Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana hayranlık duyuyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok iddialı açıklamalar geldi. Alman Der Spiegel'e konuşa İmamoğlu, AK Parti'nin Türkiye'yi kaybetmekten korktuğunu belirterek, "Bazen Erdoğan'ın bana hayranlık duyduğunu düşünüyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın saygın dergilerinden Der Spiegel'e röportaj verdi. Dergide yayınlanan makalede, “Bugün belediye yarın daha da fazlası? İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan’a tehdit oluşturduğunu kanıtladı” başlığı kullanıldı.

Dergide, “İmamoğlu, bir siyasi yıldıza dönüştü ve gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı dikkate değer bir rakip olabilir. Der Spiegel’e konuşan İmamoğlu, neyi doğru yaptığını ve Erdoğan’ın neyi yanlış yaptığını açıkladı” yorumu yer aldı.

Erdoğan İmamoğlu'nu ciddiye alıyor

Dergide Erdoğan’ın da İstanbul belediye başkanlığı yaptığı ve partisinin 15 yıl aralıksız İstanbul’u yönettiğine dikkat çekilirken, “Yüzlerce belediye işçisi hakkında soruşturma başlatılması, Erdoğan’ın İmamoğlu’nu olası bir muhalefet adayı olarak ciddiye aldığını gösterir” denildi.

Ekonomik olarak hükümetten daha iyiyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumuyla ilgili “Şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumdayız” iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, “İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AKP’nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor. Hükümet, İstanbul’u kaybettikten sonra Türkiye’yi de kaybetmekten korkuyor” dedi.

İmamoğlu'nun ofisindeki Atatürk tablosuna dikkat çektiler Dergide, İmamoğlu’nun ofisinin detayları da yer alırken, Türk bayrağının yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün bir resminin olduğu belirtilirken, “Birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağandışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken, Atatürk’ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk’ün vatandaşı dinlediğini söylerken, kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi” ifadesi kullanıldı.

'Erdoğan, sanki onun malını çalmışım gibi bakıyor!'

Ekrem İmamoğlu, “Erdoğan, benim İstanbul’u sanki onun malıymış gibi çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bazen bunun bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. İstanbul AKP dönemi altında zaman geçirdi. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna cevap vermedi!

Der Spiegel’deki makale, “İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlere aday olup olmaması ile ilgili sorulara yanıt vermezken, bunun gündeminde olmadığını dile getirdi. Fakat İmamoğlu’nun siyasi planları kısa vadeli değil. Bu röportajdan saatler sonra seçmenin karşısına çıkarak ‘yolumuz uzun’ dedi. Türkiye toplumunun ihtiyaçları uzun bir süreden beri hiç bu kadar artmamıştı. Aynı zamanda devletin liderlerine güven de hiç olmadığı kadar düşük. Bu İmamoğlu için bir fırsat olabilir” ifadeleriyle bitti.