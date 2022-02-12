Karadeniz kaynıyor! Rus diplomatlar Ukrayna'yı terkediyor! 30 savaş gemisi tatbikata başlıyor

RUSYA'nın Çarşamba günü Ukrayna'yı Çarşamba günü vuracağı iddialarının ardından Ukrayna'dan son dakika haberi geldi. Ukrayna’lı bir kaynağın açıklamalarına göre, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Kiev’den ayrılmaya başladığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 30’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.

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Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını Sputnik'e verdiği demeçte aktaran ismi açıklanmayan bir kaynak, "Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor" dedi.

'Rusya karşılık veriyor'

Batılı ülkelerin diplomat ve vatandaşlarına "Ukrayna'yı terk edin" çağrısı yapması ardından Rusya'nın da aynı şekilde karşılık vermek istemiş olabileceğini ifade eden kaynak, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında böyle bir senaryonun olasılığını göz ardı etmemişti" diye konuştu. Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonunun zorunlulukları bulunmayan personelinin ülkeden tahliye edilebileceğini ifade etmişti.

30’dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 30’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir" bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.