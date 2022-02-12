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Rusya Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! Diplomatlar çekiliyor 30 savaş gemili tatbikat

Rusya Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! Diplomatlar çekiliyor 30 savaş gemili tatbikat

RUSYA'nın tüm dünyayı diken üstünde bekleten Ukrayna adımlarıyla ilgili istihbarat kaynaklarından bomba iddia geldi. Putin'in, Ukrayna'yı bombardımana başlamasına 4 gün kaldı. Rusya, Ukrayna'daki diplomatlarını geri çekmeye başladı. 30'dan fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'e girdi ve savaş tatbikatına başlıyor...

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2014 yılında Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak ederek gerilimin temellerini oluşturan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon tırmanırken batı ülkelerinin de duruma müdahil olmasıyla birlikte “Üçüncü Dünya Savaşı”nın sesleri yankılanmaya başlandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rus ordusu ile ABD ordusu arasında açılacak bir ateşin 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağı tehdidinin ardından yaşanan son gelişmeler...

Rusya Kiev'i bombalamaya hazırlanıyor
Rus savaş gemileri geçen hafta Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e ulaşmıştı.
2014’ten Ukrayna-Rusya sınırındaki Moskova yanlısı ayrılıkçıları destekleyen Rusya’nın bu hafta içinde Kiev’i bombalayacağına dair bir iddia ise Alman basınına konuşan istihbarat kaynaklarından geldi.

Rusya Ukrayna’yı 16 Şubat’ta vuracak
Almanya’nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya’nın Ukrayna’yı 16 Şubat’ta vuracağına dair istihbarat bilgisini kamuoyuna paylaştı. CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği kaydedilirken, “Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD’nin gizlice brifing verdiğini ve Rusya’nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya’nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti” ifadesi yer aldı.

'Ukrayna'yı hemen terkedin' çağrıları...

Bölgede gerilim tırmanırken birçok ülkeden de Ukrayna’daki vatandaşlarına uyarı geldi… İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgedeki vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmesi yönünde uyarıda bulundu. Letonya, Norveç ve Hollanda da vatandaşlarının ülkeden çıkması çağrısını yaparken, İsrail de diplomatik temsilcilikte görevli personel ve diplomatların akrabalarının da tahliye edildiğini duyurdu.

Rus diplomatlar Ukrayna'yı terkediyor
Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını Sputnik'e verdiği demeçte aktaran ismi açıklanmayan bir kaynak, "Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor" dedi.

30’dan fazla Rus savaş gemisi tatbikat yapacak
Rusya Savunma Bakanlığı, 30’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir" bilgisi verildi.

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