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İstanbul'da 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu! Zehirlendikleri tahmin ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu! Zehirlendikleri tahmin ediliyor

İSTANBUL'dan son gelen haber korkunç! Kağıthane'de bir iş yerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının birinci katındaki iş yerine gelen bir kişi, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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