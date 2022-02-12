Muhalefet Zirvesi toplanıyor! 6 Genel Başkan aynı masa etrafında buluşacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA Partilerinin genel başkanları bugün toplantı yapacak. Liderlerin yuvarlak masa etrafında buluşacağı toplantının gündeminde neler var?.,,

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Millet İttifakı'nı oluşturan 4 parti ile DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin katılacağı toplantı bugün gerçekleşecek. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek.

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.

DEVA, Gelecek ve Saadet ittifak içinde kalacak mı?

Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.

Oturma düzeni krizi yuvarlak masayla çözülmüştü

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Liderlerin oturma düzeni nasıl olacak” sorusuna da “Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz” yanıtını vermişti. Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.

Akşener, geçtiğimiz gün AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştirerek, “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz” demişti.