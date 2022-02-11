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Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ilimiz merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış, 2’si kamu personeli olmak üzere 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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