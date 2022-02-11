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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz artırmak ekonomiye zarar verir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz artırmak ekonomiye zarar verir

Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde, hızlı faiz artırımının, enflasyon sorununu çözemeyeceğini ve ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Dünya piyasalarında, özellikle de ABD ve Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisi hakim.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) açıklamalarda bulundu.

Lagarde, bu yıl faiz artışının yüksek petrol fiyatlarına ve enflasyonu artıran arz dar boğazına çözüm olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

"Faiz artışı problemleri çözmez"
"Bu (faiz artışı) mevcut sorunların hiçbirini çözmez. Şimdi çok acele hareket edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir." ifadesini kullanan Lagarde, ECB'nin negatif faiz oranlarını ancak kademeli olarak pozitife döndüreceğini ve ekonomik verilerin izin vermesi durumunda bunu yapacağını belirtti.

"Enflasyonun tahminimizden yüksek çıkması muhtemel"
Lagarde, faiz artırımının zamanlamanın ilişkin ise "Şu anda tahminimize dahil ettiğimiz yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz. Enflasyonun aralıktaki tahminimizde daha yüksek çıkması muhtemel. Analiz mart ayında olacak ve sonra göreceğiz." dedi.

"Euro bölgesinde tarihi enflasyon"
Enerji geçişinden kaynaklanan ilave bir fiyat artışı riskinin düşük olduğunu düşündüğünü ifade eden Lagarde, "Karbon emisyon ticareti veya özel vergiler hakkında konuşup konuşmadığımızdan bağımsız olarak, karbonsuzlaştırmanın fiyatlar üzerindeki mevcut etkileri asgari düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 50 baz puan artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor.

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