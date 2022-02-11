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Türkiye 11 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 11 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 458 bin 142 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 845 bin 934'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Şubat 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 758 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Turkovac; şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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