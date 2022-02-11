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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Emniyet müdür yardımcısı dahil 15 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Emniyet müdür yardımcısı dahil 15 kişi yakalandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen projeli dosya kapsamında emniyet ekiplerince yapılan fiziki takip sonunda sahte vekaletname ile tapuda gerçekleştirilecek dolandırıcılık eylemi olayıyla ilgili öncesinde 14 kişi suç üstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan ifadeler ve dijital materyal incelemelerinde 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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