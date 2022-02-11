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Biden özel yetki kullandı! Afganistan'a ait parayı ABD halkına dağıtacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Biden özel yetki kullandı! Afganistan'a ait parayı ABD halkına dağıtacak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın ABD'de dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım temelinde aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıkladı.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın ABD'de dondurulan 7 milyar dolarının ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasını ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar verdi. ABD daha önceki açıklamalarında insani yardımların Taliban üzerinden değil Afgan halkına doğrudan ulaştırılacağını açıklamıştı. Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım attı.

Açıklamasında Afgan halkının insani yardıma en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde söz konusu miktarın doğrudan onlara aktarılmasının önemine dikkat çeken Biden, yönetiminin bugüne kadar ülkeye büyük miktarlarda insani yardım yaptığını belirtti. 11 Eylül kurbanlarının Afganistan ve Taliban'a karşı açtıkları davalara atıf yapan Biden, ABD'de kalacak 3,5 milyar doların ise bu kişiler için ayrılmasına karar verdiğini ilan etti.

ABD Kongresinde Biden'e yönelik söz konusu paranın Afgan halkı ve 11 Eylül kurbanları için kullanılması yönünde son dönemde artan baskılar kamuoyuna yansımıştı.

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