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Salata yapmak da zamlandı Yeşilliklerin fiyatı da el yakıyor

Salata yapmak da zamlandı Yeşilliklerin fiyatı da el yakıyor

Salata malzemelerinin de fiyatları gittikçe zamlanıyor. Geçen sene 1 liraya alınan maydanoz, dereotu, nane, tere gibi yeşillikler bu yıl 4-5 katına çıktı.

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Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı ve taze soğan gibi ürünlerin fiyatı arttı. 2021 sonunda 1 lira 50 kuruş civarına satılan ürünlerin fiyatı kış koşullarının etkisiyle hızlı bir şekilde yükseldi. Maydanozun fiyatı bazı marketlerde 6 lira 45 kuruşu buldu.

Soğuk havanın etkisi ve yeterince ürün bulunmaması nedeniyle özellikle salatalarda kullanılan yeşilliklerin fiyatlarında artış yaşandı. Zincir marketlerde fiyatlar daha da artıyor.

Ankara’da zincir marketlerde 2021 yılı sonunda 1 lira 50 kuruş civarında satılan maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı gibi yeşilliklerin fiyatları ortalama 4 TL’ye yükseldi. Bazı marketlerde bu ürünlerin fiyatı 6 lira 50 kuruş ila 7 TL’yi buldu.

Maydanoz 6.45 lira oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali’nde toptan olarak asgari 90 kuruş, azami 3 Lira 30 kuruştan satılan maydanoz zincir marketlerde ortalama 4 TL’den satılıyor. Bazı marketlerde maydanoz 6 lira 45 kuruşa satılıyor. Halde asgari 1 lira, azami 5 lira 50 kuruştan satılan dereotu ise marketlerde ortalama 5 TL’den satıyor. Bazı marketlerde ise bu rakam 8 TL’yi buluyor.

Yeşil soğan 24 TL
Yeşil soğanın kilo fiyatı halde asgari 13 azami 20 TL olan yeşil soğan marketlerde 24 TL’den satılırken, halde 3 lira 50 kuruş ila 5 lira 50 kuruşa satılan kıvırcık marul ise marketlerde 7 TL. Halde 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan nane ortalama 4 TL’ye satılırken bazı marketlerde 8 TL’yi buluyor.

Tere ve roka 3 lira 50 kuruş
Hal fiyatı 90 kuruş ila 3 lira 30 kuruş olan roka ve hal fiyatı 90 kuruş ila 2 lira 80 kuruş arasında değişen terenin fiyatı marketlere göre 3 lira 50 kuruş ila 5 TL arasında değişiyor. Yeşilliklerin yanı sıra diğer meyve ve sebzelerde de artış gözleniyor.

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