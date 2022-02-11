Putin Macron'la dalga geçiyordu denilmişti uzun masanın sırrı ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye uzun masa damga vurdu. Macron'un, Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için zirvenin dev masada yapıldığı ortaya çıktı.

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Reuters'in iki Fransız kaynağa dayandırdığı haberine göre bu karar sonrası görüşmeler sırasında Macron ve Putin arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmış.

Macron ve Putin'in 4 metrelik bir masanın iki ucunda oturarak görüştüklerini gösteren fotoğraflar gündem olmuş ve bazı diplomatlar bunun bir diplomatik mesaj olduğu yorumunda bulunmuştu.

PCR testini kabul etmedi

Fakat isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Macron'a iki seçenek sunulduğunu ya Rus yetkililer tarafından yapılacak PCR testini kabul etmesi ya da Putin'le katı sosyal mesafe kuralları içerisinde görüşmesi istendi.

Macron "DNA ele geçirilir" korkusuyla testi kabul etmemiş

Kaynaklardan biri "Bunun el sıkışması olmayacağı ya da o uzun masa olacağını biliyorduk. Fakat Rusların cumhurbaşkanının DNA'sına ulaşmasına izin veremezdik," ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak Macron'un Rus PCR testini reddettiğini onaylayarak onun yerine yola çıkmadan önce Fransa'da PCR testi yaptırdığını ve Rusya'ya ulaştığında da kendi doktoru tarafından antijen testi yapıldığını aktardı.

Aynı kaynak "Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonu içinde tutulması gerektiğini söyledi," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macron'dan 3 gün sonra Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırlayan Putin Kazak liderle el sıkışmış ve aralarında sadece bir sehpa olacak şekilde yakın oturmuştu