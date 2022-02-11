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Zonguldak'ta iş adamı evinde kendini iple asarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta iş adamı evinde kendini iple asarak intihar etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki iş insanı kendini iple asarak intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan Muharrem Özaydın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre olay sabah 9.45 sularında Süleymanlar Mahallesi Çavdarlı Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 60 yaşında olduğu öğrenilen Muharrem Özaydın kendisini iple asarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Özaydın’a bir süre müdahalede bulundu. Sedye ile ambulansa bindirilen Özaydın ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan Özaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Savcılık olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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