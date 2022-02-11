Kabine kulisi bomba! En az 1 en fazla 3 bakan değişecek Candaş Tolga ışık duyurdu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabinede en az bir en fazla üç bakanın değişebileceği iddia etti. Tolga ayrıca "En az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'görevden affını' istemesinin ardından kabine değişiklik olacağı iddiaları sürüyor.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da görevden alınacağı iddialarına ilişkin olarak, "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Gayet iyiyim, görevimin başındayım" açıklamasını yapmıştı.