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Güngören'de tekstil malzemesi imalathanesinde yangın çıktı! Bir kişi panikle aşağıya atladı

GÜNGÖREN'den son dakika yangın haberi geldi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken, panik nedeniyle bir kişinin de 4. kattan atladığı bildirildi.

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İstanbul'un Güngören ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı. Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.

CNN Türk'ün iddiasına göre yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırırken bir kişi de panikle kendini dördünce kattan aşağıya attı.

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