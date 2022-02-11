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Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Hindistan'a tepki için çağrı

Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Hindistan'a tepki için çağrı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki göstererek "İktidarı ve bütün siyasi partileri Çin’den Hindistan’a yayılan İslam karşıtlığına yönelik ortak bir çabaya davet ediyorum" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hindistan'daki başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Gelecek lideri, iktidara ve tüm siyasi partilere de yaygınlaşan İslam karşıtlığına tepki göstermeleri için çağrıda bulundu.

Davutoğlu'nun ilgili paylaşımı şu şekilde:
"Hindistan’da okullarda başörtüsü yasağı uygulanması ve kız öğrencilerin çetelerin saldırılarına maruz kalması bir insanlık suçudur.İktidarı ve bütün siyasi partileri Çin’den Hindistan’a yayılan İslam karşıtlığına yönelik ortak bir çabaya davet ediyorum."

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