Haydar Dümen öldü mü neden öldü Haydar Dümen kaç yaşında öldü?

Posta Gazetesin'de yıllardır cinsellik üzerine yazılar yazan, psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in ölüm nedeni ise koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Ölümünün ardından Haydar Dümen'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Haydar Dümen, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Cinsellik üzerine yıllarca Posta Gazetesi'nde yazılar yazan, soruları cevaplayan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 91 yaşında öldü. Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Haydar Duman'ın ölüm nedeni koronavirüse bağlı kalp durması olarak açıklandı. Bu üzen haberin ardından Haydar Dümen'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Haydar Dümen, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.

10 Şubat akşamı vefat eden Dümen Covid önlemleri çerçevesinde toprağa verildi. 90 yaşındaki Dr. Haydar Dümen Posta gazetesinde yazdığı cinsellik ile ilgili yazılar ve renkli kişiliği ile milyonların sevgisini kazanmıştı.

Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yapmıştır. Eşi ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 doğumludur. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

Haydar Dümen kimdir?

1931 tarihinde doğan Haydar Dümen, Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Eşi Gül Dümen kimdir: Gül Dümen aslen Mersin’de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve Lise tahsilini Mersin Anadolu Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca çift anadal yapmış, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (TVJ) Bölümünü de bitirmiştir. Devamında ise Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikolog olarak Yüksek Lisans yapmış, çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.

Gül Dümen, 1993 senesinde ünlü isim Dr. Haydar Dümen ile evlenmiştir. Bu evliliğinden bir kızı vardır. Yaklaşık 23 seneden fazladır eşinin hem muayenehanesine gelen hastaları kabul etmekte, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda yardımcısı olarak eşlik etmektedir.

Hakkında eşinin resmi web sitesinde belirtilen açıklamalar şu şekildedir.

Çok küçük yaşlarda iken annesini yitirmiştir. Babaannesi tarafından yetiştirilmiş duygusal bir kimliğe sahip olduğu, sadece olumsuz denebilecek kırılganlık karakterine sahiptir. Bu nedenle başkalarını kırmamaya özen göstermekte, bazen bu özen hastaları ile ilişkilerine de yansımaktadır. Hayvanları çok seven Gül Dümen’in evinde, 3 er adet horoz, güvercin, muhabbet kuşu ve köpek, 6 karga ve 16 tavuk bulunduğu belirtilmektedir.