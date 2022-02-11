Sakarya'da 5 gündür haber alınamıyor! Eşyaları bulundu: Ekipler didik didik onu arıyor
SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan şahsın eşyaları dere kenarında bulunmuştu. Ekipler dere içinde ve çevresinde didik didik kayıp şahsı arıyor.Abone ol
Kendisinden 5 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler de eşlik etti. Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler henüz bir bulguya rastlamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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