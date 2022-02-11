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Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı belli oldu

Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıkmasının ardından bugünkü programı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getirerek "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" demişti.

Erdoğan da Twitter hesabından kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın… Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" açıklaması yapmıştı.

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