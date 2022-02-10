Cumhurbaşkanı Erdoğan yakaladığının elinden aldı! Sonunda sergiye açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla olan mücadelesi iktidara geldiği günden bu yana biliniyor. Sigaraya yönelik en sert yaptırımları getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan gezilerinde cebinde ya da elinde sigara paketi gördüğü kişilerden de paketi elinden alıp söz alarak sigarayı bıraktırıyor. Yıllardır sürdürdüğü bu koleksiyon sergi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi.
Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.
Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.