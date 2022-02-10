Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife döndü. Erdoğan'ın doktorunun yaptığı açıklamada yarın rutin programına dönmesinin beklendiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 5 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Omicron varyantına yakalandığını duyuran Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son testleri negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 gün içinde yapılan testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum"