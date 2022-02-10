Yeni adımlar yolda! Bakan Koca ve Bakan Bozdağ sağlıkta şiddet için bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlıkta şiddet için bir araya geldi. Bakan Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.