BIST 2.038
DOLAR 13,54
EURO 15,45
ALTIN 795,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş'ta hastaya refakat eden genç kızı taciz eden doktor tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta hastaya refakat eden genç kızı taciz eden doktor tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Abone ol

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli'nin, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği ileri sürüldü.Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor hakkında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Dr. Lütfi Tiyekli hakkında “Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Tiyekli'nin yargılaması Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık Tiyekli'nin tutuklanmasına karar verildi.

"Kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş"
Sanık Lütfi Tiyekli, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Biz hekimler olarak muayene işlemleri sırasında bu konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bahsi geçen kız çocuğu da kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş. Bilindiği gibi yargı bu konularda çok hassastır. Tıbbi denetleme konusunda müfettişler sürekli gelirler. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yargı sürecini avukatım takip ediyor" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu
Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu
Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı
Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı
Mersin'de korkunç kaza otomobil ikiye bölündü
Mersin'de korkunç kaza otomobil ikiye bölündü
Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?
Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?
Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı
Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı
4. doz Biontech aşı randevusunda flaş gelişme! Eksik aşılı olmamak için dikkat!
4. doz Biontech aşı randevusunda flaş gelişme! Eksik aşılı olmamak için dikkat!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
İnşaat işçiliğinden patronluğa yükseldi! Kanada'nın en başarılı 50 şirketi arasına girdi
İnşaat işçiliğinden patronluğa yükseldi! Kanada'nın en başarılı 50 şirketi arasına girdi
Mustafa Destici'den elektrik faturasını eleştiren ünlülere tepki: Bir gecede 1 milyon alıp...
Mustafa Destici'den elektrik faturasını eleştiren ünlülere tepki: Bir gecede 1 milyon alıp...