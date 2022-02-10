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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olarak aranan Seccad Yeşil, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından dün Bursa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Seccad Yeşil gelen son dakika haberine göre adliyeye sevk edildi.

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Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olarak aranan Seccad Yeşil, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından dün Bursa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sabah'ın haberine göre  Seccad Yeşil, Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınan ve adliyeye sevk edilemeyen bir başka şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı
Foto Galeri Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı Galeriye Gözat
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