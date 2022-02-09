Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı

Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde can veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil yakalandı. 11 şüphelinin gözaltına alındığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sürek avı başlatılan iki isim olan Serkan Dakman ve Seccad Yeşil her yerde aranıyordu. Katil zanlılarından Seccad Yeşil yakalanırken Serkan Dakman'ın yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. İşte tüm detaylar...