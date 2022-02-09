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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika katil zanlısı Seccad Yeşil yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil yakalandı. Kilit isim Seccad Yeşil kimdir nerede yakalandı işte yanıtı...

Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde can veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil yakalandı. 11 şüphelinin gözaltına alındığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sürek avı başlatılan iki isim olan Serkan Dakman ve Seccad Yeşil her yerde aranıyordu. Katil zanlılarından Seccad Yeşil yakalanırken Serkan Dakman'ın yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. 



Firari Seccad Yeşil cinayetten 13 gün sonra yakalandı: İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Yeşil olaydan 13 gün sonra  yakalandı.



 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 



Diğer firari Serkan Dakman nerede: Yakalanamayan 2 firariden biri olan Seccad Yeşil'in ardından yakalanamayan tek şüpheli Serkan Dakman'a ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

17 kişi cinayet soruşturması kapsamında gözaltında: Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

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