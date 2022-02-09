Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kalan askerler kurtarıldı

BALIKESİR Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel 19 saat sonra kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı kurtarma çalışmalarından bir video paylaştı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Gece saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama- kurtarma helikopteri görevlendirdi. Mahsur kalanlara 19 saat sonra ulaşılabildi.

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişinin kurtarılmasının ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişinin tamamının sağlık kontrollerinde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Şıldak Kazdağları'nın zirve noktasında gece hava sıçaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğünü belirterek, "Mahsur kalan personelin araçlarında yeterli yakıtın bulunması geceyi çok şükür sıcak ortamda geçirmelerine fırsat verdi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ise kurtarma çalışmalarına ilişkin bir video paylaştı. Henüz kurtarılan askerlerin görüntüleri ise iletilmedi.