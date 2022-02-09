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Bedava dağıtıldığın duyan koştu! Erzincan'da izdiham yaşandı: Biraz çile çektik zor oldu

ERZİNCAN’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında meydanda kurulan ocak başında bedava dağıtılan sucuk ekmek izdihama neden oldu.

Erzincan Dörtyol Meydanı'nda “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.

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