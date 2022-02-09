BIST 2.033
DOLAR 13,59
EURO 15,55
ALTIN 798,43
YEREL

Üsküdar’da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

Üsküdar’da sürücüsünün ilerlemeye başladığı sırada freni boşalan hatlı minibüs, bulunduğu rampadan E-5 karayolunun kenarındaki ağaçlık alana doğru uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi daha büyük bir kaza yaşanmasını önledi.

Kaza, Üsküdar’da Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan minibüs duraklarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halinde olan 34 M 2679 plaka plakalı hatlı minibüsüne binen sürücü, kontağı çevirip minibüsü çalıştırdığında frenlerin tutmadığını fark etti.

Kaymaya başlayan minibüs, E-5 karayolu yanında bulunan ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi ile daha büyük bir kazanın yaşanması önlendi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

E-5 karayolunda bulunan polisler ise, minibüsün karayoluna kayma ihtimaline karşı yolda trafik akışını bir süreliğine kesti. Rampada kalan minibüs, kurtarıcı aracı ile müdahale edilerek bulunduğu yerden çekildi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Nurettin Alagöz, "Burası minibüs durağı. Aracın el freni boşalıyor. Ağaca takılı kaldı. Ufak çapta maddi hasar olsa da bir can kaybı ya da yaralanma yok" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat 124 ile drift yapmaya çalışınca araçtan düştü! Üstüne 11 bir lira ceza yedi
Murat 124 ile drift yapmaya çalışınca araçtan düştü! Üstüne 11 bir lira ceza yedi
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı askerlerin son durumu
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı askerlerin son durumu
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı
Destan 11. bölüm fragmanı
Destan 11. bölüm fragmanı
Teşkilat 34. bölüm fragmanı
Teşkilat 34. bölüm fragmanı