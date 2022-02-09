BIST 2.024
DOLAR 13,60
EURO 15,53
ALTIN 799,10
YEREL

Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor

Sosyal medyada paylaştığı videoları kalbimsin adlı şarkısıyla meşhur olan ve dondurma satan Mehmet Dinç herkesin ilgisini çekiyor. TikTok hesabında 17.2 milyon takipçiye ulaşan Çılgın Dondurmacı kimdir aslen nereli merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni “çılgın dondurmacı” olarak bilinen Mehmet Dinç, herkesin dilinde. Tiktok'ta 17.2 milyon, Instagram'da 1.1 milyon, Youtube'da 1.9 milyon takipçiye ulaşan Dinç, herkes tarafından merak ediliyor.

Videoları izlenme rekorları kırıyor, sosyal medya takipçileri arasında hatırı sayılır bir yabancı kitlesi bulunuyor. Yorumlarda neredeyse her milletten insanlarla karşılaşmak mümkün.

Uzun yıllar inşaat işçiliği yaptı. Ardından pastanelerde çalışmaya başladı. Aslen Hataylı olan Dinç, (41) 2018'den beri Antalya'nın Kundu turizm merkezindeki tezgahında dondurma satarak geçimini sağlıyor. Ancak geldiği nokta dondurma satmanın ötesine geçti.

Mehmet Dinç, sözleri kendisine ait “kalbimsim” adlı şarkısı ve kendine has dansıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Dinç, “Donduma bahane eğlenmeyi eğlendirmeyi seviyorum” diyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Destan 11. bölüm fragmanı
Destan 11. bölüm fragmanı
Teşkilat 34. bölüm fragmanı
Teşkilat 34. bölüm fragmanı
Aziz 13. bölüm fragmanı
Aziz 13. bölüm fragmanı
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız
Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan patlattı Yıllardır bekleyen hayranları coştu
Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan patlattı Yıllardır bekleyen hayranları coştu
'Zamlardan memnunuz, bunlar ABD oyunu' diyen vatandaşlar olay oldu! Twitter bu röportajı konuşuyor
'Zamlardan memnunuz, bunlar ABD oyunu' diyen vatandaşlar olay oldu! Twitter bu röportajı konuşuyor