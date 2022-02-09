Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor

Sosyal medyada paylaştığı videoları kalbimsin adlı şarkısıyla meşhur olan ve dondurma satan Mehmet Dinç herkesin ilgisini çekiyor. TikTok hesabında 17.2 milyon takipçiye ulaşan Çılgın Dondurmacı kimdir aslen nereli merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni “çılgın dondurmacı” olarak bilinen Mehmet Dinç, herkesin dilinde. Tiktok'ta 17.2 milyon, Instagram'da 1.1 milyon, Youtube'da 1.9 milyon takipçiye ulaşan Dinç, herkes tarafından merak ediliyor.

Videoları izlenme rekorları kırıyor, sosyal medya takipçileri arasında hatırı sayılır bir yabancı kitlesi bulunuyor. Yorumlarda neredeyse her milletten insanlarla karşılaşmak mümkün.

Uzun yıllar inşaat işçiliği yaptı. Ardından pastanelerde çalışmaya başladı. Aslen Hataylı olan Dinç, (41) 2018'den beri Antalya'nın Kundu turizm merkezindeki tezgahında dondurma satarak geçimini sağlıyor. Ancak geldiği nokta dondurma satmanın ötesine geçti.

Mehmet Dinç, sözleri kendisine ait “kalbimsim” adlı şarkısı ve kendine has dansıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Dinç, “Donduma bahane eğlenmeyi eğlendirmeyi seviyorum” diyor.