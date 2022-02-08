'Zamlardan memnunuz, bunlar ABD oyunu' diyen vatandaşlar olay oldu! Twitter bu röportajı konuşuyor

KONYA yapılan bir sokak röportajında vatandaşların gelen zamlardan memnun olması sosyal medyada olay oldu.

Bi'Haber TV Youtube kanalı tarafından Konya'da yapılan sokak röportajında vatandaşlara yılbaşından sonra iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar soruldu. Vatandaşların zamlara verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu. Akaryakıt artışlarıyla ilgili bir vatandaş "Mazot artsın hemşerim, mazotun artması hiç problem değil. Mazot isterse 15 TL olsun. Mazot 15-20 lira olduğu beni hiç ilgilendirmez." ifadelerini kullandı. "Artışlar ve zamlar sizi etkilemedi mi?" sorusuna vatandaş "Bizi hiç etkilemedi" yanıtını verdi.



"Dövizin artışı bizi etkiledi mi dersen hiç etkilemedi" diyen başka bir vatandaşın "Sen ağlayanlara bakma, bu Amerika'nın oyunlarına hiç gelmeyeceğiz. Bu Tayyip baba bizim başımız. Tutmuşlar 2023'ü göstermemek için elinden gelen her türlü işi yapıyorlar. Niye Lozan Anlaşmasını bir daha imzalattırıp bundan sonra tamamiyle altınımız, madenimiz, petrolümüz hepsi kapalı. Niye kapalı? 2023'deki Lozan Anlaşması'ndan dolayı. Bu Tayyip Erdoğan'a Allah nasip ederse 2023'ü alırsak bundan sonra güzel günlerimiz olacak. Dolar molar bizim için hikaye. Lozan Anlaşması'nın bitmesiyle özgürleşmek istiyoruz." sözleri ise kullanıcıları şaşırttı.



Zamlarla ilgili bir başka vatandaş da "Zamlar bizim için iyi oldu. Hayat iyi oldu. Fiyatlar yükseldi. Piyasa düzeldi. Hiçbir sorun yok." dedi.