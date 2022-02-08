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Çocuğunun gözü önünde kedisine işkence etti! Ünlü futbolcu o anları utanmadan gülerek paylaştı

West Ham United futbolcusu Kurt Zouma, korkunç bir Snapchat videosuyla gündeme geldi. Fransız futbolcunun, evindeki kediye işkence ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. Yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, saha dışı bir olayla adından söz ettirdi. Fransa Milli Takımı’nın oyuncusu, FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence ederken görüntülendi. Evdeki kediyi kovalarken kahkaha atan Zouma, yakaladığı kediyi acımasızca tekmeledi.

Görüntüleri Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öğrenilirken, videoda Zouma’nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlattığı görülüyor. Ayrıca, videoyu çeken kişi de gülerken, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladı. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde, 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.



"Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum"
West Ham, kulübün ‘konuyla kendi içinde ilgileneceğini’ belirten bir açıklama yaparken, Zouma da çok üzgün olduğunu söyledi. Zouma yaptığı açıklamada “Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazaretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorun. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.” dedi.

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