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Şanlıurfa'da cinayet görüntülendi araca iple bağlayıp kilometrelerce sürüklendiler

Şanlıurfa’da aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olurken Siverek Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda yaşandı.

Seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi.

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

"Hayat belirtisi yoktu"
Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.
Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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