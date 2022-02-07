Gökhan Göz'ün evine polis baskını! Elindeki silahla polise zor anlar yaşattı!

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi olarak tanınan Berdan Mardini'nin boşandığı eşinin de yasak aşk yaşamasıyla adı gündemde olan Gökhan Göz'ün evine polis baskın düzenledi. Gökhan Göz'ün polislere zor anlar yaşatması ve yaptıkları tepki çekti.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz içip içip havaya da ateş açmıştı. Gökhan Göz yine benzer bir konuyla gündemde. Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.







Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti.