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MEDYA

Büyücü denen Gönül Taşan Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktı: Evlendirip ifadeyi çektirmiş

ANTALYA'da yaşayan Gönül Taşan hakkında şoke eden iddialar vardı. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bugün Gönül Taşan çıktı. İnanılmaz iddialara yenileri eklendi.

Müge Anlı ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Whatsaap fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taştan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taştan büyük merak konusuydu. Gönül Taştan pazartesi günü ATV canlı yayına çıkınca akıl almaz iddialara yenileri eklendi. Hayvan bağırsağından büyü, eve ölü toprağı sermek, büyüyle aileleri bölmek dahil ne ararsanız vardı. Canlı yayına bağlananların iddiaları da olay... İşte canlı yayına taşınan Gönül Taştan vakası:

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Müge Anlı Tatlı Sert ATV canlıda Gönül Taşan ifşası! Büyüyle çocuklarını ve malına aldı
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