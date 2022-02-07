Müge Anlı Tatlı Sert ATV canlıda Gönül Taşan ifşası! Yengesini büyüyle delirtip astırdı

Müge Anlı'ya katılan bir aile daha vardı. Hurişan - Mustafa Tunç çifti de benzer şeyler yaşamıştı. Çiftin 3 çocuğu vardı ve şu anda hepsi Gönül Taşan'ın binasında yaşıyorlar. Aile de çocuklarının tüm mal varlıklarını Gönül Taşan'a yedirdiğini öne sürüyordu. Yaşadıkları ile felç geçiren baba Mustafa Tunç için oğlu Ali Tunç 'numara yapıyor' iddiası ile ortaya çıkınca Müge Anlı dahil herkes şaşırdı. Asıl şaşırtıcı olan ise her iki ailenin çocuklarının da Gönül Taşan'ın oturduğu binada toplanması ve birlik olmalarıydı. Adnan Oktar'ın aileleri çocuklarını ayartarak soymasını andıran tablonun baş rolünde yer alan Gönül Taşan bugün canlı yayına çıktı.