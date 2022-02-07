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MEDYA

Kanunsuz Topraklar 16. bölüm fragmanı (Final)

Kanunsuz Topraklar dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

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