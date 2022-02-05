Şahan Gökbakar Oytun Erbaş'ı fena tiye aldı! Taklit video kahkaha attırdı: Çöpten toplardık

Komedyen Şahan Gökbakar, açıklamalarıyla sık sık gündem olmayı başaran Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı.

Covid-19 salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, Şahan Gökbakar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ın ifadelerini ti'ye aldı. Gökbakar, "Anadolu komedyenleri olarak şakaları çöpten toplardık" diyerek Erbaş'ı taklit etti. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken; sosyal medyada da gündem oldu.



"Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler"

Geçtiğimiz gün TVNET'in canlı yayınına katılan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın "Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı... Biz öyle değiliz. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" demişti.



"Bu nasıl büyük bir yalan"

Sosyal medyada gündem olan sözlere akademisyenler de tepki göstermişti. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Bu nasıl büyük bir yalan, akademi pazarcının oğluna da benim gibi anne babası okumamış insanlara da açıktı her zaman. 36 yıl önce akademiye girdiğimde adamcılık yoktu. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalardan utanır şöyle konuşurken” demişti.



"Pazarcı değil bankacı"

Oytun Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yapmıştı.



"Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum"

Erbaş'ın koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamalar tartışmaya yol açmıştı. Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti. Maske takmanın da gerekli olmadığını savunan Erbaş, "Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir" iddiasında bulunmuştu.