Direk dansı yaparken şekilden şekle girdi! Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı'ya yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Subaşı, yaptığı hareketlerle de herkesi şaşırttı.

Uzun bir süredir Miami ve Türkiye arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sağlıklı beslenme ve sporuna her zaman dikkat eden Subaşı, bir yandan da direk dansı yapıyor. Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Her zaman düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Subaşı, birbirinden zorlu hareketleri de hiç zorlanmadan yaptı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken arkadaşlarından da yorum gecikmedi.



Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Şeyma Subaşı, Miami'de kafe açma projesine açıklık getirdi. Subaşı, "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" dedi. Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Öte yandan Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.