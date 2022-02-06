BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
MAGAZİN

Direk dansı yaparken şekilden şekle girdi! Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı'ya yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Subaşı, yaptığı hareketlerle de herkesi şaşırttı.

Uzun bir süredir Miami ve Türkiye arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sağlıklı beslenme ve sporuna her zaman dikkat eden Subaşı, bir yandan da direk dansı yapıyor. Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Her zaman düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Subaşı, birbirinden zorlu hareketleri de hiç zorlanmadan yaptı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken arkadaşlarından da yorum gecikmedi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Şeyma Subaşı, Miami'de kafe açma projesine açıklık getirdi. Subaşı, "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" dedi. Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Öte yandan Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa’da asker uğurlamak için yolu trafiğe kapatıp eğlendiler
Bursa’da asker uğurlamak için yolu trafiğe kapatıp eğlendiler
Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı! Kalbinden, elinden, kafasından bıçaklandı
Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı! Kalbinden, elinden, kafasından bıçaklandı
Düğün değil meydan muharebesi! Nişanda kavga çıkarıp düğünü de karıştırdılar: 24 yaralı
Düğün değil meydan muharebesi! Nişanda kavga çıkarıp düğünü de karıştırdılar: 24 yaralı
Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm fragmanı