Ersan Şen önce "Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın" sonra "Peygamber yerine koymadım" dedi

Prof. Dr. Erşan Şen, Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yönelik düzenlenen saldırıyı eleştirirken, "Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın" dedi. Reklam arasından sonra ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün adını salavatla ağzınıza alın derken ona verilen kıymete atıf yaptım. Yoksa onu Hz. Peygamber veya sahabe yerine koymuş değilim" dedi.

Samsun'da iki zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak yıkmaya çalışmaları, Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu Prof. Dr. Selami Kuran, Avukat Serkan Toper, Avukat Rezan Epözdemir ve Prof. Dr. Ersan Şen'in konuk olduğu "Olaylar ve Görüşler" programında masaya yatırıldı.

Atatürk heykeliren yönelik saldırıya tepki gösteren Prof. Dr. Ersan Şen, "Trablusgarp, iki Balkan savaşı, Çanakkale'de Anafartalar kahramanı, Kafkas Cephesi'nde, Sina'da Filistin Cephesi'nde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele… Bahsettiğin adam bu. Bunu harcarken dikkatle harcayacaksın. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın" ifadelerini kullandı.

"Hz. Peygamber veya sahabe yerine koymuş değilim"

Prof. Şen, programın reklam arasından sonra yaptığı açıklamasında ise kullandığı ifadeler hakkında, şu açıklamayı yaptı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün adını salavatla ağzınıza alın derken ona verilen kıymete atıf yaptım. Yoksa onu Hz. Peygamber veya sahabe yerine koymuş değilim. İnsanlar cımbızla çekip farklı anlamlar yüklemesin. Yükleseler de yüklesinler, İsteyen istediği yere çeker. Siz benim kimle ilgili ne konuştuğuma bakın, içinden cımbızla alarak değil..."