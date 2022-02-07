Sessiz olun uşaklar! Cübbeli Ahmet Hoca vaaz verirken çocuklar gürültü yapınca...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Regaip Kandili gecesi camide vaz ederken, çocuklar çok gürültü yapınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri cemaati ve izleyenleri gülümsetti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Regaip Kandili gecesi kürsüde vaz verirken renkli anlar yaşandı. Aileleriyle camiye gelen çocukların çok gürültü yapmaları üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, 'Sessiz olun uşaklar' diye uyardı. Çocuklar gürültü yapmaya devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

- Sessiz olun uşaklar... Ula bunlar kimin uşağı, susturan onları... Ya da buraya bir çocuk bahçesi yapalım... Ercan Efendi, aşağıda bir çocuk bahçesi yapalım, 2-3 tane de salıncak koyalım, lokantalar öyle yapıyor, hiçbir şeyden haberiniz yok ya!..

- Lokantaya gidiyorsun, çocuğu götürüyorsun koyuyorsun şeye da... Salıncak malıncak oyalansın da... A burada o kadar yer aldınız, bir tane salıncak da benden hediye...

- Kadınlar bunların hepsini bize saldılar galiba... Kadınlar çocukları buraya salmışlar ha... Mübarek kadınlar ne yapsınlar onlar da, Allah onlara da yardım eylesin.