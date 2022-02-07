BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,51
ALTIN 789,63
GÜNCEL

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

KONYA'da sanayide bulunan bir iş yerine arkadaşının yanına gelen kişi, tiner dökerek soba yakmak istediği sırada hem kendini, hem de arabayı yaktı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Fatih Mahallesi Cevherabat Sokak üzerinde bulunan bir kaporta dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan kaporta tamiratı yapan iş yerindeki arkadaşının dükkanına gelen Okur D. (25) tiner ile sobayı yakmak istediği sırada bir anda alevler yükseldi.

Okur D'nin vücudunda yanık meydana gelirken, iş yeri içerisinde bulunan hafif ticari araç da alev aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D. Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araçta yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
En Avantajlı Kredi Kartını Bul, Fırsatları Kaçırma
Kanunsuz Topraklar 16. bölüm fragmanı (Final)
Kanunsuz Topraklar 16. bölüm fragmanı (Final)
Son düdükle birlikte yumruklar havada uçuştu! Kastamonu'da maçta oyuncular birbirine girdi
Son düdükle birlikte yumruklar havada uçuştu! Kastamonu'da maçta oyuncular birbirine girdi
'Kol gibi fatura' skeci olay oldu! Güldür Güldür'ün zam göndermesi Twitter'ı salladı: Artık...
'Kol gibi fatura' skeci olay oldu! Güldür Güldür'ün zam göndermesi Twitter'ı salladı: Artık...
Kadıköy'de yer yarıldı adam içine düştü! Korkunç anlar kamerada
Kadıköy'de yer yarıldı adam içine düştü! Korkunç anlar kamerada
Başakşehir'de feci kaza! İki İETT otobüsü çarpıştı 6 kişi yaralandı
Başakşehir'de feci kaza! İki İETT otobüsü çarpıştı 6 kişi yaralandı
Ersan Şen önce "Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın" sonra "Peygamber yerine koymadım" dedi
Ersan Şen önce "Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın" sonra "Peygamber yerine koymadım" dedi
Direk dansı yaparken şekilden şekle girdi! Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı'ya yorum yağdı
Direk dansı yaparken şekilden şekle girdi! Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı'ya yorum yağdı
Bursa’da asker uğurlamak için yolu trafiğe kapatıp eğlendiler
Bursa’da asker uğurlamak için yolu trafiğe kapatıp eğlendiler