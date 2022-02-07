Ukrayna'nın kadınları ve sivilleri savaşa böyle hazırlanıyor! Ruslar sınıra asker yığıyor

RUSYA-Ukrayna sınırında olağanüstü hareketlilik sürüyor. Her an çatışmaların başlayabileceği açıklamaları peş peşe gelirken, Rusya sınıra asker yağmaya devam ediyor. Ukrayna ise sivil halka savaş eğitimi vermeye devam ediyor. Özellikle kadınların tahta tüfeklerle yaptıkları eğitimler dikkat çekiyor...

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Rusya bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ederken Ukrayna olası bir işgale karşı teyakkuza geçmiş durumda. Başta ABD olmak üzere ordusunu diğer ülkelerden gelen silahlar ile donatan Ukrayna halka askeri eğitim vermeye devam ediyor.

Siviller 3 gruba ayrıldı eğitiliyorlar...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de verilen eğitimlere ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde farklı yaş gruplarından yüzlerce kişiye temel askeri eğitim verildiği görüldü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Katılımcılar tecrübelerine göre 3 ana gruba ayrıldı. Eğitimlere katılan kişilere olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktikleri öğretildi.

Son istihbarat raporlarına göre, Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı 100 binin üzerine çıkmış durumda.

2014'te de askeri yığınağı reddetmişti

Kremlin askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Kriz o adımla başladı

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.