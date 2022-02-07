İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada patlama oldu! Yaralılar var

İSTANBUL'da patlama oldu... Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın nedenini ve yaralılarla ilgili son bilgileri verdi.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.