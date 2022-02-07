BIST 1.957
DOLAR 13,57
EURO 15,52
ALTIN 790,87
GÜNCEL

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada patlama oldu! Yaralılar var

İSTANBUL'da patlama oldu... Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın nedenini ve yaralılarla ilgili son bilgileri verdi.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. 3 kişi yaralandı. Binayı ve sokağı boşalttık. Hayati anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A Haber canlı yayında Erkan Tan koronavirüs olan Erdoğan için yalvardı
A Haber canlı yayında Erkan Tan koronavirüs olan Erdoğan için yalvardı
Büyücü denen Gönül Taşan Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktı: Evlendirip ifadeyi çektirmiş
Büyücü denen Gönül Taşan Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktı: Evlendirip ifadeyi çektirmiş
Sessiz olun uşaklar! Cübbeli Ahmet Hoca vaaz verirken çocuklar gürültü yapınca...
Sessiz olun uşaklar! Cübbeli Ahmet Hoca vaaz verirken çocuklar gürültü yapınca...
Formula 1’in son Dünya Şampiyonu Max Verstappen buzla kaplı pisste şov yaptı
Formula 1’in son Dünya Şampiyonu Max Verstappen buzla kaplı pisste şov yaptı
Ukrayna'nın kadınları ve sivilleri savaşa böyle hazırlanıyor! Ruslar sınıra asker yığıyor
Ukrayna'nın kadınları ve sivilleri savaşa böyle hazırlanıyor! Ruslar sınıra asker yığıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumunu açıkladı: Hiç alışık değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumunu açıkladı: Hiç alışık değiliz
Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı
Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı
Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 16. bölüm fragmanı (Final)
Kanunsuz Topraklar 16. bölüm fragmanı (Final)
Malatya'da dakikalarca sürdü! Kavgada gözü döndü: Tekmelerle müdahale ettiler
Malatya'da dakikalarca sürdü! Kavgada gözü döndü: Tekmelerle müdahale ettiler