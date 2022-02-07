Survivor All Star'da Mert'ten Sude'ye ilanı aşk: Uzaktan 2 gülücük atsan yeter!

Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın engel olmaya çalıştığı Mert ve Sude aşkında olay yakınlaşma... Dışarıda başka bir sevgilisi olduğu söylenen Mert ÖCal Sude'ye ilanı aşk etti.

Survivor All Star 2022'de Mert ve Sude arasında aşk rüzgarları esiyor. Son olarak aşk yaşadıkları iddia edilen Mert ile Sude yeniden yakınlaşmaya başlarken dokunulmazlık oyunu öncesinde baş başa kaldıkları anlar romantik bir ortamın oluşmasına neden oldu. Mert, “Bana bir gülücük atsan, yarışmayı bırakırım” derken Sude buna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Her bölümünde izlenme rekorları kıran Survivor 2022 yarışması aşk adasına dönüştü. Bu sezon yarışmadan çok aşkları ile gündeme gelen Survivor’da yaşanan sürpriz gelişmelere Mert ile Sude aşkı damgasını vurdu.

Mert ve Sude başbaşa...

Uzak yerlerde baş başa kalan ikiliden Sude’ye içini dökerek duygularını iyiden iyiye belli eden Mert, "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu." dedi.

Mert'ten Sude'ye: Ben senin için yarışmayı bırakırım

Mert konuşmasının devamında, "Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim. Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Sude’de bunlara yanıt olarak, "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz" dedi.







Mert'ten Sude'ye ilanı aşk: İki gülücük atarsın arada, yeter bana

Her şeyin sonunda Sude’ye ilan-ı aşk eden Mert, "Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi? Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada bench'ten bench'e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar" derken Sude de, "İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum. Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an" cevabını verdi.