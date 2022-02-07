Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Korkunç olay Amerika'da yaşandı. Aracına binen kadın bagajında çıplak bir adam olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Bethany Coker isimli kadın, aracına bindiğinde sesler duyduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan kadın, arabanın bagajında çamurlar içinde ve tamamen çıplak bir adam olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşayan kadın, o anları sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladı. Milyonlarca kişinin izlediği video kısa sürede popüler oldu. Genç kadın, "Arabamı 2 gündür kullanmıyordum. Arabama bindiğimde ise sesler duydum. Bagaj kapağını açınca tamamen çıplak bir adamla karşılaştım." ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen polisler çıplak adamı bagajdan çıkarıp pantolon giydirdi. Şoke olan kadın ise arabasına nasıl bindiğini sorunca adam, "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdi. Polislerin çıplak adamı bir psikiyastrist koğuşuna yolladığı öğrenildi.