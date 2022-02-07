Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

A Haber canlı yayında Erkan Tan koronavirüs olan Erdoğan için yalvardı

Güldür Güldür Show'daki kol gibi elektrik faturası skeçi olay oldu

Ukrayna'nın kadınları ve sivilleri savaşa böyle hazırlanıyor! Ruslar sınıra asker yığıyor

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı